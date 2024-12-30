¤ªÀµ·î¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¤ªÅËÁÉ¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¤ªÅËÁÉ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÏ°èº¹¤âÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢50Âå¤Î¼«±Ä¶È¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÄ«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸µÃ¶¤Ë¤ÏÉ¬¤º²ÈÂ²¤Ç¤ªÅËÁÉ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤Î¸÷·Ê¡ª¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ë¹ë²Ú¤Ê