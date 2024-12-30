Max Hunder[£²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¤Î¥Õ¥£¥Ä¥©¼óÁê¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÌ¿Îá¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡ÖÂèÆó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÀþ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¤Ê¤É²¤½£¿ô¥«¹ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ÐÍ³¤Ç¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶Á°¤Ë·ë¤ó¤À´ûÂ¸¤ÎÍ¢Á÷·ÀÌó¤¬º£Ç¯Ëö¤Ë´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÏÍ¢Á÷¤òÄä»ß¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥â¥¹¥¯¥ï¤Çº£·î²ñ