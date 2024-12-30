¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#296¤¬¡¢12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ¤è¤ê¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô¡¢¤Û¤«ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ú10ÅÀ¡Û#296¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¥Ö¥Á¥®¥ìÇ¼¤áSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥­¥ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¶¯¤Î¡È¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥­¥ìÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë´ë²è¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡×¤¬2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç¸ç¤¬ÁêÃÌ