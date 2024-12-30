¥í¥·¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤é¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤ÎÃæ¡¢½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹³µÄ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç29Æü¡¢¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥êÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥âÂâ¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Î½¢Ç¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Ï¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤È¤µ¤ì¤ëÍ¿ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î14Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÎò»Ë¾å