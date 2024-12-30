30Æü8»þ45Ê¬¡¢JPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ110¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü5230¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°½µËö¤ÎJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤Î¸½Êª½ªÃÍ2Ëü5344.39¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï114.39¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹