¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î½»Âð¤Ç9ºÐ¡Á15ºÐ¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÊì¿Æ¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò29Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢³¤Ï·Ì¾»Ô¹ñÊ¬Æî¤Î½»Âð¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â3¿Í¤¬Æ¬Éô¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬½»Âð¤Î2³¬¤ÎÉô²°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤ÎÎÓè½»Ò¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢¼¡½÷¤Îçý»Ò¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢Ä¹