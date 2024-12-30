¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï5»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯Å¥¾Â¤òÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÔÃæ¤Î18°Ì¥ì¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¡¢21Ê¬¤ËFW¥µ¥ô¥£¥ª¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢74Ê¬¤ËÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é