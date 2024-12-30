Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ½»ÂðÅÔ»Ô³«È¯¾Ê¤¬£²£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯£±·î»þÅÀ¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬ÊÝ¸î»ÜÀß¤Î°ì»þÆþµï¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ£·£·Ëü£±£´£¸£°¿Í¤È²áµî£±Ç¯´Ö¤Ç£±£¸¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£½»Âð²Á³Ê¾å¾º¤äÊª²Á¹â¡¢À©ÅÙÅª¤Ê¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¢°ÜÌ±Î®Æþ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ëµ­Ï¿Åª¤Ê¿­¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÉÏº¤¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¡¹¤¬ÊâÆ»¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌî½É¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬Æü