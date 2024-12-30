2024Ç¯¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÊÑ³×¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÃÄÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤­¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤¬2026Ç¯¤Î1.4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£°ìÊý¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤ÈÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸½IWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤À¡£GI CLIMAXÀ©ÇÆ¡¢IWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÃ¥¼è¡¢¤½¤·¤Æ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë1.4Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¡Ä¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤â¸«¤¨¤¿