¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢(2024Ç¯12·î28Æü¡Á2025Ç¯1·î13Æü)Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬28Æü¤Ë³«Ëë¡£29Æü¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Ç15»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢C¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï1²óÀï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»)¤Ï½é½Ð¾ì¤Î´¨Àî(¹áÀî)¤ÈÂÐÀï¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¤Ë»¥ËÚÂçÃ«¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾¡ÇÔ¤ÏPKÀï¤Ø¡£´¨Àî¤Î14¿ÍÌÜ¤Î¥­¥Ã¥«¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì·èÃå¡£12-11¤Ç»¥ËÚÂçÃ«¤¬