Surbhi MisraDavid Shepardson[£²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÄÌ¿®Âç¼ê£Á£Ô¡õ£Ô¤È¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¤Ï£²£¸Æü¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¡Ö¥½¥ë¥È¡¦¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜÅö¶É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÄÌ¿®ÌÖ¤Ï¸½ºß¤Ï°ÂÁ´¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡££Á£Ô¡õ£Ô¤Î¹­Êó¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¹ñ²È¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¸½ºß¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³°¹ñ¾ðÊóµ¡´Ø¤Î´Ø