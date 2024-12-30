¤â¤¦¤¹¤°¤ªÀµ·î¡£º£Ç¯¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¤Ç¤â¡¢¤ª½Å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª½Å¤ËµÍ¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¤Ê¤ó¤Æ¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ª»®¤ä¥È¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª¤»¤Á¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤ªÀµ·î¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤È¤Ï¡©¤ª¤»¤Á¤È¤Ï¤ªÀá¶¡¡Ì¤ª¤»¤Á¤¯¡Í¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Ç¯¤Î»Ï¤á¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ÎË­ºî¤òµ§¤Ã¤Æ