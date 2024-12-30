Èà»á¤ÎÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï»î¸³Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤òÅ¨¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ä¤­¤¢¤¦¾å¤ÇÂç¤­¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤­¤¹¤®¤Æ¤â¡¢Èà»á¤¬¥Ø¥½¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤è¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú£±¡Û¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë³Ú¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ø¥é¥Ø¥é¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥«¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¾Ð¤¦½÷À­¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¡¢¾ì¤â°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú£²¡Û¤Ò¤È