¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£±²óÀïÅìÊ¡²¬£°¡½£°¡Ê£Ð£Ë£µ¡½£³¡Ë¾°»Ö¡Ê£²£¹Æü¡¢£Î£Á£Ã£Ë£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÏÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ë£°¡½£°¤«¤é£Ð£ËÀï¤ÎËöÀËÇÔ¤·¤¿¡££Ð£ËÀï¤ò¸«±Û¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¾°»Ö¤ÎÂè£²£Ç£Ë¿ËÀ¸Åì¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¥­¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤­¹ç¤¦ÅÙ¤Ë¼êÂ­¤ò¿¶¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤«¤¯ÍðÀïË¡¤ÏÄÌ¤¸¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥­¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃçÂ¼¹ÀÆó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²