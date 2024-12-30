¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤­¤¿¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö/ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤À¡£¤È¤¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤­¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ì