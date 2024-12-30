Image: AikoShibata ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ë¤¢¤ë³×À½ÉÊ¤¬¼ê¸µ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸«¤¨¤Ê¤¤Èé³×À½Â¤¤Î¸½¾ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²áµî¤Ë¤âmachi-ya¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯³×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢NEW¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï