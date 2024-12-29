Image: Florence Ion / Gizmodo US ¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤Î½ÉÌ¿¡©Samsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤¬¡ÖGalaxy Ring¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Î¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥°¥ó¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÆGIZMODO¤ÎFlorence Ionµ­¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°¦ÍÑ¤·¤ÆÀä»¿¥â¡¼¥É¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤ÆÂç¤­¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Galaxy Ring¤È¥­¥º¤ÎÌäÂê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦