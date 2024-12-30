¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¸¦µæ²ñin¤à¤«¤ï¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¡£Á°ÎóÃæ±û¤¬¾®»³Æâ·Ã»Ò²ñÄ¹¡¢¸åÎóº¸¤¬²ñ°÷¤Î±üÌîÂÙ¿ò¤µ¤ó¡á2024Ç¯11·î¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ö¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤¬¤³¤³¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤´¤í¤«¤éÆ»±û·÷¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤¬¡¢ÈË¿£¤òºÆ³«¤·¤¿¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¡£¼«Á³°¦¹¥²È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¸¦µæ²ñin¤à¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼«Á³´Ä