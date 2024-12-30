¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹ 11·î24Æü ¶¥ÇÏ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×³°¹ñÇÏ¤ò°ì½³¡ª ¹ëµÓßÚÎö¤Ç¸«¤»¤¿ºÇ¶¯ÇÏ¤ÎÁö¤ê¡Ö¤¤¤¯¤é±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤¢¤ÎÉÔÍø¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é£³Ãå¡¢£´Ãå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÉðË­µ³¼ê¡Ê55¡Ë¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»º¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¡Ø²¬ÅÄ¥¹¥¿¥Ã¥É¡ÙÂåÉ½¤Î²¬ÅÄËÒÍº»á¡£¸åÊý¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤È±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÄ¶¥¹¥í¡¼¤ÎÈó¾ï¤Ë¸·