¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÁÂç¤ß¤½¤«SP¡Á¡Ù¡Ê20»þ52Ê¬¡Á24»þ30Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë29¿Í¤«¤é¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¢¡¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¿ÀÈøÉö¼î¡¦Shigekix¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¤ª¤È¤È¤·¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¸«»öÆ¨ÁöÀ®¸ù¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÂôÂó»Ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÇÐÍ¥³¦¤«¤é¤Ï¿ÀÈøÉö¼î¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤«¤é¤ÏÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢Ãæ²¬