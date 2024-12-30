1Ç¯¤ÎÈè¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤ë½µ¡£µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤òÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù²á¤®°û¤ß²á¤®¤âNG¡£½ÐÍè¤ë¤À¤±¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿©À¸³è¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¡£¶â±¿¤Ï½µËö¤«¤é¾å¸þ¤­¡£Êõ¤¯¤¸¤äÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë±¿¤â¡ý¡£Îø°¦¤Ï°Õ³°¤ÊÁê¼ê¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¡£È¾´ü¤Ë°ìÅÙ! ¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´üÀê¤¤¡×¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹!!2025Ç¯1·î¡Á6·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¤¤¤«¤Ë!?>>¾åÈ¾´üÀê¤¤¤Ï¤³¤Á¤é