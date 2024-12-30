Nailia BagirovaAnton Kolodyazhnyy[¥Ð¥¯¡¼¡¿¥â¥¹¥¯¥ï £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¹Æü¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÀ¾Éô¤Ç£²£µÆü¤Ëµ¯¤­¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡ÄÆÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ÇÃÏ¾å¤«¤é¸í¼Í¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¢¥ê¥¨¥Õ»á¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¶õ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÈá·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÎËÉ¶õ¥·