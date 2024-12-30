Hatem MaherMenna AlaaElDin[¥«¥¤¥í £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëµìÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Î¼çÎÏÁÈ¿¥¡Ö¥·¥ã¡¼¥à²òÊüµ¡¹½¡Ê£È£Ô£Ó¡Ë¡×¤Î»ØÆ³¼Ô¥¢¥Ï¥Þ¥É¡¦¥·¥ã¥é¥¢¡ÊÄÌ¾Î¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë¡Ë»á¤Ï£²£¹Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¢¥ë¥¢¥é¥Ó¡¼¥ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¤ÇÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇºÇÄ¹£´Ç¯¤«¤«¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥·¥ã¥é¥¢»á¤¬Áªµó»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¸å½é¤á¤Æ¡£¥·¥ã¥é¥¢»á¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬¼Ò²ñ