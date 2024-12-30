ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾­À¸¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡ô»Å»öÇ¼¤á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¾ÆÆù¤¬¹¥¤­¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¾ÆÆù¤â²¬ÅÄ¾­À¸¤â¹¥¤­¤À¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ·ºÍ¡×¡ÖÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤­¡Ë¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê