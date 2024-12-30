¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¹ñ¤ò·è¤á¤ëASEAN»°É©ÅÅµ¡¥«¥Ã¥×¡£¾®ÁÒÊÙ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢1-5¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î1st¥ì¥°¤ò0-2¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢29Æü¤Î2nd¥ì¥°¤Ë¤â1-3¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ëµ¢²½¤·¤¿ÃçÂ¼µþ²í¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ëµ¢²½¤·¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥¹¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¤³¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥½¥ó¤Ë