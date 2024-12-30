¢£¹¾¸Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº 2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯1·î5Æü¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÕ½Å¡Ë¤Ç¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈÇ¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇÈÍðËü¾æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë