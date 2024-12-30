¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤¯¤ó¤È¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¥­¥­¤¯¤ó¤Ï¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥Ø¥½Å·¾õÂÖ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤¯¤ó¤È¥­¥­¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤â¾ºÅ·¡ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¸¤¤ÈÇ­¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¯¤ó¤È¥­¥­¤¯