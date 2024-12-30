¡ÖÃÃÌê²°ÁÏÀ¸½Î¡×¤Ç¸¦½¤À¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Î°ì¿Í¤Ç³ù¿¦¿Í¤ÎÈª»³¹¬É§¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡á2024Ç¯11·î21Æü¡¢¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¹âÃÎ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÅÚº´ÂÇ¿ÏÊª¡Ê¤¦¤Á¤Ï¤â¤Î¡Ë¡×¤Î¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡ÖÃÃÌê²°ÁÏÀ¸½Î¡×¡ÊÆ±¸©¹áÈþ»Ô¡Ë¤¬³«½Î¤«¤é3´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸¦½¤À¸¤é¤Ï400Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯µ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÃÃÌê¿¦¿Í¤Ø¤Î»Ö¤ò¶»¤ËÆü¡¹¸¦¤µ¤ó¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á°ËÆ£Í¤ÂÀÏ¯¡ËÅÚº´ÂÇ¿ÏÊª¤Ï¡¢¹âÃÎ¤ÇÀ¹¤ó¤ÊÇÀÎÓ¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¤òÃæ¿´¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¸½ºß