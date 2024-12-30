¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¤Ë¡Ö¿·½ÕSP¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡Ê12·î31Æü¿¼0¡§50¡Ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¤«¤é¥«¥Õ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¡Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤æ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼ýÏ¿¤Ë¡£¼ãÎÓ¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È