¹ÃÈå¤äR¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÅÄÃæ¾­Âç¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÍÞ¤¨¤ë¡£¼õ¤±¤ëÊá¼ê¤Ï¹ÃÈåÂóÌé¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¡©°ì½Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Îµð¿Í¤Î¡ÖÂçÊä¶¯ºö¡×¤ÏÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û°¤Éôµð¿Í½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ70²¯±ß¤ÎÄ¶Âç·¿Êä¶¯¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡ª ¡ÖºÇ¶¯Êä¶¯¡×¤Î¢®Á´ËÆ¢®¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø´ü