¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Î½÷Í¥¡¦¾®ÎÓÀ±Íö¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡ª¤ª¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥â¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£Õ£Ó£Ê¡Ë¤òË¬¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¡ÖâÁ¡Ê¤Þ¤Ö¡Ë¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£