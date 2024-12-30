¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¦¥Ò¥¶ÇÉ¡©±¦Â­ÉÕ¤±º¬ÇÉ¡© ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Èô¤Ð¤»¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¥Ä¥¢ー12¾¡¤ÎÈô¤Ð¤·²° µÜËÜ¾¡¾»¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª ¡Ú±¦¥Ò¥¶ÇÉ¡Û¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï±¦¥Ò¥¶¤òÁ°¤Ç¤Ê¤¯º¸¤Ë´ó¤»¤ë ±¦¥Ò¥¶¤Èº¸¸Ô´ØÀá¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë ±¦¥Ò¥¶¤òº¸¤Ë´ó¤»¤ë¤Èº¸¸Ô´ØÀá¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÆ°¤­¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤êº¸¤Ø¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤âÀµ¤·¤¯¤Ç¤­¤ë ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤