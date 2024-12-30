Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¿·ÈÓÄÍ¤Î½»Ì±¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡Ö¿·ÈÓÄÍ¼«±Ò¾ÃËÉÂâ¡×¤Ï28ÆüÌë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ÐºÒÍ½ËÉ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÌë·Ù¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ±Ìë¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â²ñ¤Ë¤è¤ëÌë·Ù¤â¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡Ö²Ð¤Î¤è¤©¡¼¤¸¤ó¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤éÃÏ¶èÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£¸á¸å8»þ²á¤®¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Î¿·ÈÓÄÍ¸øÌ±´Û¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á6¿Í¤¬½¸¹ç¡£¼«±Ò¾ÃËÉÂâ¤ÎÂâ°÷¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ëËÉ²ÐË¡Èï»Ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÃÏ¶èÆâ¤òÅìÀ¾ÆîËÌ¤ËÁö¤ëÄÌ¤ê¤ò½ä²ó¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï