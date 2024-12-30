Ê¡²¬¸©Ë­Á°»ÔÈ¬²°¤Î»Ô¸òÎ®µòÅÀ»ÜÀß¡ÖZigZag¡Ê¥¸¥°¥¶¥°¡Ë¡×¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È5¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤éÌó50¿Í¤¬²ÎÀ¼¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂæÏÑ¤È³Ø½ÑµòÅÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëË­Á°»Ô¤¬²»³Ú¤Ç¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È½é¤á¤Æ´ë²è¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Çºî¶Ê²È¤ÎÍÌ»ÒÜ÷¤µ¤ó¤ä²Î¼ê¤ÎÎ­°ÝÅ¯¤µ¤ó¤é¤¬17Æü¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó