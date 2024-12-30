ËÜÆü12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯ Ç¯Ëö5»þ´Ö40Ê¬SP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ø±¿Æ°¿À·Ð°­¤¤·Ý¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡È¥É¥ä²¦¡É¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢¡ÈÆ«·Ý²È¡ÉÀ¾ÅÄ¹¬¼£¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢¡È¥¬¥ÁÃæ¤Î¥¬¥Á¡ÉË­ËÜÌÀÄ¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢ÅÄ½ê¿Î¡Ê¥é¥¤¥¹¡Ë¡¢»°ÅçÃ£Ìð¡Ê¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º¡Ë¡¢¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡¢