Æþµï°ì»þ¶â¿ô²¯¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤¬Æþµï¤Ç¤­¤ë¡È½ª¤ÎÀ³²È¡É¤¬¡¢º£ÏÃÂê¤Î¡ÖÄ¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤À¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿ÓÌîÇîÂ§»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥ÝÄ¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÎÀ¸³è¤òµý¼õ¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¤Ê¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¶²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢40Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÎð¼Ô¸þ¤±²ð¸î»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥à¥é¥×¥é¥ó¥Ë¥ó