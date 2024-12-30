¡ÖµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£±·î£µÆü¡¢Ãæµþ¡Ë¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÅìÀ¾½Å¾Þ¤Ç£ÖÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡£Ãæ»³¶âÇÕ¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£³Ãå¤È½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤¬¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãæµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµþÅÔ¶âÇÕ¤Ï¹¥Áö¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¥¥¢¥¤¥º¤¬ÉðË­¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê½ÐÁöÇÏ¤ÎÇ¯Îð¤Ï£²£°£²£µÇ¯É½µ­¡Ë¤â¤¦Á±Àï¥Û¡¼¥¹¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤±£µºÐ¤Î¥É¥¥¥¢¥¤¥º¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ë£±£°²óÄ©¤ß¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¯