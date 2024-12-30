2024Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¤À¡£¥­¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯3000ËÜ°Ê¾å¤Îµ­»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥Ù¥¹¥È10¤òÊÔ½¸Éô¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£²þ¤á¤Æº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£7ËÜÌÜ¤Ï¡¢¼ºÎé¤ÊÌÌÀÜ´±¤ËÁø¶ø¤·¤¿ÃËÀ­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£´ª°ã¤¤ÌÌÀÜ´±¤Î¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¶Ð¤Þ¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎË½¸À¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Â¨¹Ô¤Ç¼­Âà¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤í¤¦¡£¡Ê½é½Ð¤Ï2024Ç¯1·î18Æü¡Ë¡½¡½