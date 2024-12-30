£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢½éÄ©Àï¤ÎÄ®ÅÄ¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢£Ê£²¤«¤é¤Î¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢»þ¤Ë£Ó£Î£ÓÅù¤Ç¤Ï±ê¾å¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é¤Î£Ê£±¤Ç½Å°µ¤äÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡ÈºÇ¶¯¤Î¿·»²¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÄ¹½÷¡¦¹õÅÄÈÞÍû¡Ê¤­¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¼êµ­¤ò´ó