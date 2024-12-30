¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î°ÂÆ£Ë¨¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£½µ¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­»Ï¤á¡¢°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ¤Î¶ßÉÕ¤­¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ð¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤âËèÆü¡¢µ¨Àá¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¡£ ¡÷£ð£è£è¡²£³£¶£µ¥Ñ¥ê¤ÎÄ¹