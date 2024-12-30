¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·ÀïÎÏÅê¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬£²£¹Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥²¥ì¡¼¥í¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£ºßÀÒ¤·¤¿£²£²Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÀï¤ÇÅö»þµåÃÄºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£¶£±¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊºÇÂ®£±£¶£·¥­¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤ÏÊì¹ñ¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÇÄ´À°Ãæ¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÍèÇ¯¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î£±£¶£¸¥­¥í¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£²£±Ç¯¥Ó¥¨¥¤¥é¡Êµð¿Í