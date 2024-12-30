Â¾¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½»´Ä¶­¤Ç¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäÀÅ¤Ê½é´üÂÐ±þ²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶­¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢ÌäÂê¹Ô°Ù¤¬µ¯¤­¤¿ºÝ¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¾ÀÜÂÐÏÃ