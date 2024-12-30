Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢Àã¤ÎÈÏ°Ï¤ÏËÌÆüËÜ¤Î»³±è¤¤¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÅßÀ²¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·