¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤ß¤Æ¤ë¤À¤±¡Á¡Ù¡ÊÀµ¸á¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²¬ÅÄ¡¦¼íÌî¡¦µÈÂ¼¤ÈÎÉ½ã¡õ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ä¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥é¥ê¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÇã¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ä¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾å¾Â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤