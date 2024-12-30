³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹­Åç»ÔÆâ¤ÎÊì¹»¡¦¹­ÎÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹»OB¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í­¸¶¡¢µð¿Í¡¦¾®ÎÓ¡¢DeNA¡¦º´Ìî¤é¤È¤È¤â¤ËÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£Êì¹»¤Ç½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡ÖÀèÇÚÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤­¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¾Ð´é¡£¤â¤¦¤¹¤°¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°ìÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤Èµ¤¤ò