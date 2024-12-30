¡ÖÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼WEB¡×¤Î£±½µ´ÖÊ¬¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤«¤é¡¢¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È£µ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡È1LDK¤ÎÈàÊý¡É¤Ë¡È¸×¥ÎÌç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇKing & Prince¤¬¸ì¤Ã¤¿·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡É¤«¤é¡È¿·¤·¤­Ç¯¤Ë¡Ö¥°¥ë¥á¤ÊÂç¿Í¡×¤Î¾Î¹æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë´°Á´·×²è¡É¤Þ¤Ç¡£¤µ¤Æ¡¢±É¤¨¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È£±¤Ï¡©¡úÂè£±°Ì1LDK¤ÎÈàÊý¡§·ÃÈæ¼÷¤ÇÈà¤ÈÆ±À³¤ò»Ï¤á¤¿29ºÐ½÷¡£·ëº§¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÆ±À³¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤È·ëº§¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Îø¿Í¤¿¤Á¤Î´Å