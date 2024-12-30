ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Âè°ì»ÒÇ¥¿±ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Âè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£º£¤ä¹ñÌ±Åª¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤«¤éÇ¯Ëö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÎóÅç¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£È¯Ã¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ»þ´ÖÌ¤ÌÀ¤ËÂçÃ«¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²èÁü¤ò·ÇºÜ¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹