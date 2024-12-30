¶áÇ¯¡¢²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¤âÌÀËÜ¹Í¹À¡¢ÂçÆîÂóËá¤È2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤Ï12·î27Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥ÈÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌÀËÜ¤Ï·Ù¹ðÎßÀÑ5Ëç¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢CB¤ÎÂçÆî¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2-0¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û£¹Æ¬¿È¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¡ª ´Ú¹ñ¥Á¥¢³¦¤¬¸Ø¤ë¡È½÷