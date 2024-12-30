[12.29 セリエA第18節](ジュゼッペ・メアッツァ)※28:45開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 19 テオ・エルナンデスDF 22 エメルソンDF 28 マリック・ティアウDF 46 マッテオ・ガッビアMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 20 アレックス・ヒメネスMF 21 サムエル・チュクウェゼMF 29 ユスフ・フォファナMF 42 フィリッポ・テラッチャーノFW 7 アルバロ・モラタ控えGK 57 マルコ・スポルティエッロGK 96