ボートレース蒲郡のG3「クイーンズクライマックスシリーズ」は4日間の予選が終了。30日は8〜10Rで準優勝戦が行われる。10Rは29回目の誕生日を迎える勝浦真帆が主役を務める。後半3連勝でトップ独走に持ち込んだ勝浦が本命。自慢の伸びで外からの攻撃をシャットアウト。きっちり逃げてデビュー初優勝だった10月のヴィーナスシリーズ第15戦に続く蒲郡連覇に王手をかける。川井は出足を仕上げて差し勝負に集中か。角度良く攻める